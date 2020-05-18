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18 мая 2020, понедельник, 08:30 209
Силовые структуры 2020-05-18T10:30:04+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранены трое украинских военных, уничтожены двое боевиков

На Донбассе ранены трое украинских военных, уничтожены двое боевиков

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчера, 17 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения … По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая на Донбассе в бою ранены двое украинских военных.

А 14 мая на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

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