підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 18:32 7
Суспільство 2020-05-20T19:45:02+03:00
Українські Новини
Половина областей України можуть пом'якшити карантин, - МОЗ

Половина областей України можуть пом'якшити карантин, - МОЗ

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Послаблення карантину, пом'якшення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У ряді областей вже є всі умови для переходу до другого етапу пом'якшення карантину, проте деякі регіони поки до цього не готові. Про це заявив керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузин у коментарі Лб.иа.

"Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які на сьогоднішній день можуть переходити чи готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська", - повідомив Кузін.

найближчим часом на сайті Моз та ЦОЗ буде вивішена загальна таблиця за всіма показниками, і вона буде щодня змінюватися, відображаючи готовність кожної області пом'якшувати карантин.

За словами Кузіна, деякі області поки не можуть переходити до другого етапу пом'якшення карантину.

"Наприклад, Чернівецька область, на жаль, поки немає. Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість зареєстрованих нових випадків достатньо висока", - сказав Кузін.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.

Крім того, після триденного падіння кількість нових випадків коронавіруса різко збільшилася. 19 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564

Більше новин про: Карантин МОЗ Послаблення карантину пом'якшення карантину

У Мінінфраструктури розповіли, за яких умов почнет...
Метро і дитячі сади відкриються з 25 травня: за ум...
У Києві нічний клуб "Queen" проводить вечірки, нез...
Ослаблення карантину. В Україні дозволили проводит...
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня
Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні
Новини
Слідчий СБУ майже тиждень ховається від адвоката зарізаного Стерненком одесита, хоча обіцяв вручити загиблому підозру, – Портнов 19:30
Ослаблення карантину. В Україні дозволили проводити спортивні змагання без глядачів 19:00
Бойовики відкрили вогонь з забороненого озброєння. Поранено воїна ЗСУ 18:54
Половина областей України можуть пом'якшити карантин, - МОЗ 18:32
Джозеф Байден і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Порошенко заявив про сфабрикованість "плівок Деркача" 18:25
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами 15:59
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
більше новин
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok