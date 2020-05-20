Половина областей України можуть пом'якшити карантин, - МОЗ

У ряді областей вже є всі умови для переходу до другого етапу пом'якшення карантину, проте деякі регіони поки до цього не готові. Про це заявив керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузин у коментарі Лб.иа.

"Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які на сьогоднішній день можуть переходити чи готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська", - повідомив Кузін.

найближчим часом на сайті Моз та ЦОЗ буде вивішена загальна таблиця за всіма показниками, і вона буде щодня змінюватися, відображаючи готовність кожної області пом'якшувати карантин.

За словами Кузіна, деякі області поки не можуть переходити до другого етапу пом'якшення карантину.

"Наприклад, Чернівецька область, на жаль, поки немає. Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість зареєстрованих нових випадків достатньо висока", - сказав Кузін.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.

Крім того, після триденного падіння кількість нових випадків коронавіруса різко збільшилася. 19 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564