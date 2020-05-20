Я за один стіл з такими бандитами не сяду, — Зеленський про мера Черкас Бондаренка

Президент Володимир Зеленський заявив, що не сяде за один стіл з мером Черкас Анатолієм Бондаренко, який послабив карантин у своєму місті. Про це він сказав під час пресконференції, коментуючи ситуацію навколо мера."Я не знаю як говорити про мера Черкас, коли він проходить за 19 кримінальними провадженнями. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду", - сказав він. При цьому, за словами Зеленського, його обрав народ і це його право. "Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете", - заявив президент. Він вважає, що з Бондаренко повів себе некоректно і робив популістські заяви. Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським. Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міську влада Черкас про жорстке реагуванні на пом'якшення карантинних заходів.Українські Новини ведуть тестову онлайн-трансляцію з пресконференції.