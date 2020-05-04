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04 мая 2020, понедельник, 13:24 1890
Политика 2020-05-04T14:39:55+03:00
Українські Новини
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским

Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, Смягчение карантина, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Скриншот видео 112
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Скриншот видео 112

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко готов к публичной встрече с Президентом Владимиром Зеленским в то время, как Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я готов встретиться публично, при всех телеканалах, жителях и выразить свою позицию", - сказал он.

По его словам, у него очень много вопросов к Президенту.

"Пусть даст ответ на те вопросы, которые задавал на стадионе", - отметил Бондаренко.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

16 марта в Черкассах заявили, что закрывают все заведения кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность людей. 

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Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
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