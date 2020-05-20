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20 травня 2020, середа, 09:35 6 Інфографіка
Суспільство 2020-05-20T10:45:02+03:00
Українські Новини
Після триденного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

Після триденного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавіруснц інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальних, 5 955 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 354 нових випадки", - йдеться в ньому.

За добу одужали 323 людини.

19 травня показник нових хворих за добу став більше, ніж видужали - 354 проти 323.

Кількість нових випадків захворювання 19 травня склало 1,9% від загальної кількості хворих на 18 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 796), в Києві (2 410) та Київської області (1 261).

В Івано-Франківській області зафіксовано 1 246 випадків коронавірусної інфекції, у Рівненській області - 1 217 випадків, у Львівській - 1 136, у Тернопільській - 1 089, у Закарпатській - 922, у Дніпропетровській - 849, у Харківській - 836, в Одеській - 792, у Вінницькій - 766, у Волинській - 676, у Житомирській - 583, у Кіровоградській - 450, у Запорізькій - 385 випадків.

381 випадок виявлений в Черкаській області, 280 випадків - у Хмельницькій, 265 випадків - у Полтавській області, 264 випадку - в Миколаївській, 172 випадку - в Херсонській, 164 випадки - в Сумській, 133 випадку - в Донецькій, 115 випадків - у Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ назвали дати етапів пом'якшення карантину. Крім того, за словами прем'єра, карантин буде продовжено після 22 травня.

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