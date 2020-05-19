Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд

18 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 260 до 18 876, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 548 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 20%, количество новых летальных случаев - на 38,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 260 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 356 человек.

18 мая показатель новых заболевших за сутки стал меньшим, чем выздоровевших - 260 против 356.

Количество новых случаев заболевания 18 мая составило 1,4% от общего количества заболевших на 17 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 742), в Киеве (2 359) и Киевской области (1 245).

В Ивано-Франковской области зафиксированы 1 235 случая коронавирусной инфекции, в Ривненской области - 1 188 случаев, во Львовской - 1 098, в Тернопольской - 1 081, в Закарпатской - 911, в Днепропетровской - 843, в Харьковской - 816, в Одесской - 784, в Винницкой - 751, в Волынской - 635, в Житомирской -573 , в Кировоградской - 445, в Запорожской - 385 случая.

376 случаев выявлены в Черкасской области, 267 случаев - в Хмельницкой, 264 случая - в Полтавской области, 263 случая - в Николаевской, 168 случаев - в Херсонской, 164 случая - в Сумской, 131 случай - в Донецкой, 110 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Также Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.