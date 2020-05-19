подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 09:51 1094 Инфографика
Общество 2020-05-19T10:15:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд

Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

18 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 260 до 18 876, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 548 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 20%, количество новых летальных случаев - на 38,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 260 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 356 человек.

18 мая показатель новых заболевших за сутки стал меньшим, чем выздоровевших - 260 против 356.

Количество новых случаев заболевания 18 мая составило 1,4% от общего количества заболевших на 17 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 742), в Киеве (2 359) и Киевской области (1 245).

В Ивано-Франковской области зафиксированы 1 235 случая коронавирусной инфекции, в Ривненской области - 1 188 случаев, во Львовской - 1 098, в Тернопольской - 1 081, в Закарпатской - 911, в Днепропетровской - 843, в Харьковской - 816, в Одесской - 784, в Винницкой - 751, в Волынской - 635, в Житомирской -573 , в Кировоградской - 445, в Запорожской - 385 случая.

376 случаев выявлены в Черкасской области, 267 случаев - в Хмельницкой, 264 случая - в Полтавской области, 263 случая - в Николаевской, 168 случаев - в Херсонской, 164 случая - в Сумской, 131 случай - в Донецкой, 110 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Также Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

"Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронав...
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин ...
В Киеве второй день подряд падает количество новых...
Количество новых случаев коронавируса падает второ...
Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Новости
В Харькове из-за заразившихся коронавирусом медиков закрыли инфекционную больницу 10:51
Доллар стремительно падает. Курс валют на 19 мая 10:49
В Житомирском водохранилище опускается уровень воды: могут ввести график водоснабжения 10:42
Чехия и Словакия ослабят ограничения на пересечение границ с 21 мая 10:25
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина 10:22
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok