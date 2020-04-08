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  • Можно ли заразиться коронавирусом при открытом окне: основные пути передачи COVID-19
08 апреля 2020, среда, 17:29 25
Жизнь 2020-04-08T17:34:40+03:00
Українські Новини
Можно ли заразиться коронавирусом при открытом окне: основные пути передачи COVID-19

Можно ли заразиться коронавирусом при открытом окне: основные пути передачи COVID-19

Ярина Вацяк
Коронавирус, Окна, Прогулки, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, Covid-19, советы при коронавирусе, проветривание
Открывать окна при коронавирусе. Фото: .facebook.com/ulanasuprun
Открывать окна при коронавирусе. Фото: .facebook.com/ulanasuprun

Во время проветривания коронавирус COVID-19, которым в Украине заразились почти 1,7 тыс. человек, не может залететь через открытое окно, шанс заболеть значительно повышается, если жить в квартире или доме без проветривания.

Об этом говорится в сообщении на странице Ульяны Супрун в социальной сети Facebook.

"Заметила, что из-за страха заболеть COVID-19, люди реже проветривают свои дома. Вроде вирус SARS-CoV-2 может залететь в открытое окно и заразить всех в комнате. Но нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск "поймать" какой-то вирус, бактерию или грибок растет", - говорится в нем.

Отмечается, что коронавирус основном передается через контакт с каплями, образующиеся в процессе дыхания, кашлевая или чихание от инфицированного человека, поэтому залететь в окно он не может.

Как передается COVID-19:

  • Болезнь может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.
  • Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком - на расстоянии менее метра и без защитной маски.
  • Еще можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться носа, рта или глаз.
  • Возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через воздух, то сейчас она исследуется. Пока ученые изучают как долго вирус может задерживаться в воздухе, как на него могут влиять температура или влажность, может теоретически человек его вдохнуть и сколько и пока выясняют много других, связанных с этим вопросов.

Супрун напомнила, что важно как можно чаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Не касаться лица, находясь в общественном месте. Держать дистанцию ​​в 1,5-2 метра. Носить маски, если ухаживаете за больными или же имеете симптомы болезни.

Кроме того, Супрун призвала выходить на прогулку, но при этом соблюдать правила безопасного пребывания на улице.

"Позволяйте себе иногда выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин, а также разъяснили, в каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать.

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