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19 травня 2020, вівторок, 16:08 17
Судова влада 2020-05-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора відхрестився від причетності до інтерв'ю Гордона з терористом Гиркиним

Офіс генпрокурора відхрестився від причетності до інтерв'ю Гордона з терористом Гиркиним

Ярина Вацяк
Гиркин, Ірина Венедиктова, Офіс Генпрокурора, Гордон

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що Офіс генпрокурора не має ніякого відношення до інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гиркиным (Стрілецької).

Про це вона сказала Українським Новинам.

"ОГП не має до цього ніякого відношення", - сказала вона.

Таким чином, Венедиктова відповіла на запитання, чи погоджував свою ініціативу з інтерв'ю з Гиркиним Гордон.

Як повідомляли Українські Новини, колишньому "міністра оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігорю Гиркину (Стрелкову) в Нідерландах, згідно з даними ЗМІ, пред'явили звинувачення за рейсом МН17.

Тим часом, інтерв'ю Ігоря Гиркина журналісту Дмитру Гордону проаналізують на наявність додаткових доказів проти Росії. Саме інтерв'ю було ініціативою тільки журналіста.

Раніше прокуратура Криму заявила про намір долучити до матеріалів існуючого кримінального провадження стосовно депутата Державної думи Росії, колишнього прокурора анексованого Росією Криму Наталі Поклонської інтерв'ю, яке вона дала журналісту Дмитру Гордону.

 

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