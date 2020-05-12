Прокуратура Крыма намерена приобщить к материалам дела Поклонской интервью Гордону

Прокуратура Крыма намерена приобщить к материалам существующего уголовного производства в отношении депутата Государственной думы России, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской интервью, которое она дала журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Крыма.

"Конечно (интервью будет приобщено)", - сказал он.

По его совам, прокуратура на данный момент анализирует все высказывания Поклонской в интервью в адрес Украины.

При этом собеседник не уточнил, "наговорила" ли Поклонская на новое дело, так как изучение ее интервью продолжается.

"Пока говорит только по уже существующим уголовным производствам", - добавил собеседник.

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Как сообщали Українськi Новини, Наталья Поклонская, которой ГПУ недавно выдвинула обвинения в совершении военных преступлений против Украины, называет их "абсурдными" и считает их "запугиванием".

Также скандальная Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины.

Ранее Поклонская опубликовала документы на квартиру в Донецке, которая, как утверждало российское отделение Transparency в своем расследовании, принадлежит ей.