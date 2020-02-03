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  • В Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения, — росЗМИ
03 февраля 2020, понедельник, 18:35 25
Политика 2020-02-03T18:50:17+02:00
Українські Новини
В Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения, — росЗМИ

В Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения, — росЗМИ

Кира Молчанова
МН-17, Malaysia Airlines, Боинг, Игорь Гиркин, Крушение МН17
Самолет MH17. Фото: Telegram/Порошенко
Самолет MH17. Фото: Telegram/Порошенко

После того, как следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, Национальная прокуратура Нидерландов 3 февраля предъявила обвинения Игорю Гирикну, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Их вызвали для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", – сказала адвокат.

По ее словам, адвокатская группа будет работать в соответствии со всеми нормами международного права. Она высказала надежду, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines 17 июля 2014 году осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет сбили в небе над неподконтрольной частью Донбасса. В результате погибли 298 человек из 10 государств. Следствие подтвердило, что самолет сбили ракетой "Бук", привезенной на оккупированную территорию Донбасса из России.

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