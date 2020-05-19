СБУ занялась интервью Гиркина Гордону и ищет там улики против РФ

Интервью Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону проанализируют на наличие дополнительных доказательств против России. Само интервью было инициативой только журналиста.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

СБУ утверждает, что интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой Гордона.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 18 мая, вышло интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым). Интервью вызвало шквал критики в украинских соцсетях, а на YouTube число негативных реакций почти достигло 20 000.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".

Позже следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, в том числе Гиркину.