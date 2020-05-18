Гиркин дал интервью Гордону. Его приобщат к расследованиям против России

Офис генерального прокурора допускает использование информации из интервью бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова), которому в Нидерландах , согласно данным СМИ предъявили обвинения по рейсу МН17, данное журналисту Дмитрию Гордону. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. "Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - сказано в сообщении. Отмечается, что использование органами прокуратуры и предварительного следствия информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространено в мировой практике. Пресс-служба не исключают возможность, что в дальнейшем информация из интервью станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений. Речь, в том числе идет о сведениях, свидетельствующих о контроле и поставке оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны России. "Без сомнения, это ценная для расследования информация", - подчеркнула пресс-служба. Отмечается, что такие интервью ценны дополнительным фактажом и деталями. Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР". Позже следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, в том числе Гиркину.