Гиркин дал интервью Гордону. Его приобщат к расследованиям против России

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что использование органами прокуратуры и предварительного следствия информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространено в мировой практике.

Пресс-служба не исключают возможность, что в дальнейшем информация из интервью станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений.

Речь, в том числе идет о сведениях, свидетельствующих о контроле и поставке оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны России.

"Без сомнения, это ценная для расследования информация", - подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что такие интервью ценны дополнительным фактажом и деталями.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".

Позже следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, в том числе Гиркину.





