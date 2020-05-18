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18 мая 2020, понедельник, 22:54 801
Силовые структуры 2020-05-18T23:15:36+03:00
Українські Новини
Гиркин дал интервью Гордону. Его приобщат к расследованиям против России

Гиркин дал интервью Гордону. Его приобщат к расследованиям против России

Надежда Комендантова
Интервью, Игорь Гиркин, Стрелков, Дмитрий Гордон, Офис Генпрокурора, расследования против России
Гиркин дал интервью Гордону. Скриншот видео
Гиркин дал интервью Гордону. Скриншот видео

Офис генерального прокурора допускает использование информации из интервью бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова), которому в Нидерландах , согласно данным СМИ предъявили обвинения по рейсу МН17, данное журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что использование органами прокуратуры и предварительного следствия информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространено в мировой практике.

Пресс-служба не исключают возможность, что в дальнейшем информация из интервью станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений.

Речь, в том числе идет о сведениях, свидетельствующих о контроле и поставке оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны России.

"Без сомнения, это ценная для расследования информация", - подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что такие интервью ценны дополнительным фактажом и деталями.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".

Позже следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, в том числе Гиркину.



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