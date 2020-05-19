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19 травня 2020, вівторок, 15:05 14
Європа 2020-05-19T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Франції через тиждень після відкриття шкіл виявили нові випадки коронавірусу

У Франції через тиждень після відкриття шкіл виявили нові випадки коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Франція, Коронавірус у Франції, Закриття шкіл
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

У Франції, незважаючи на продовження надзвичайного стану, влада все ж прийняла рішення послабити карантин, і відкрити деякі школи. Через тиждень після цього, у навчальних закладах виявили нові випадки коронавірусу. Про це передає CBS News.

Зокрема, міністр освіти і науки Жан-Мішель Бланкер заявив про 70 нових випадків коронавірусу серед учнів і вчителів, які з'явилися відразу після відновлення навчального процесу.

Міністр відзначив, що школи, де були зафіксовані інфіковані, негайно закрили.

Минулого тижня у Франції відкрили близько 40 тисяч шкіл і дошкільних установ — приблизно третину в країні. В цілому на навчання повернулися близько 150 тисяч учнів молодших класів.

Як повідомляли "Українські Новини", в Ухані, який став першим епіцентром пандемії коронавіруса, 6 травня відкрили школи для випускних класів з умовами дотримання рекомендацій.

Крім того, т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила про те, що навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно.

Тим часом, в Іспанії всі школярі отримають автоматично хороші бали за поточний семестр з-за карантину.

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