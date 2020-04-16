В Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина

В то время, как в Украине запустили онлайн-школы на время карантина, в Испании министерство образования совместно с региональными властями приняли решение, что в связи с карантином, школьники получат автоматически удовлетворительные баллы за текущий семестр. Об этом передает агентство El Pais.

Как передает ведомство, минобразования выразило беспокойство, что не все школы имеют одинаковые ресурсы для внедрения онлайн-уроков и не все семьи имеют доступ к технологиям для дистанционного обучения.

Баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на оценки ученика за первые два семестра. В министерстве уверяют, что никого не оставят на второй год: если оценка за предыдущие семестры была неудовлетворительной, осенью ученику позволят пройти переаттестацию

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Кроме того, "Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе.