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  • В Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина
16 апреля 2020, четверг, 21:10 31
Мир 2020-04-16T21:12:08+03:00
Українські Новини
В Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина

В Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах, Карантин в Испании
Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay
Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay

В то время, как в Украине запустили онлайн-школы на время карантина, в Испании министерство образования совместно с региональными властями приняли решение, что в связи с карантином, школьники получат автоматически удовлетворительные баллы за текущий семестр. Об этом передает агентство El Pais.

Как передает ведомство, минобразования выразило беспокойство, что не все школы имеют одинаковые ресурсы для внедрения онлайн-уроков и не все семьи имеют доступ к технологиям для дистанционного обучения.

Баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на оценки ученика за первые два семестра. В министерстве уверяют, что никого не оставят на второй год: если оценка за предыдущие семестры была неудовлетворительной, осенью ученику позволят пройти переаттестацию

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Кроме того, "Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе.

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