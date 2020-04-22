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22 апреля 2020, среда, 20:00 1010
Политика 2020-04-22T20:05:29+03:00
Українські Новини
Учебный год в Украине будет завершен дистанционно, - Мандзий

Учебный год в Украине будет завершен дистанционно, - Мандзий

Надежда Комендантова
Школа, Минобразования, Учеба, Учебный год, карантин в Украине, Любомира Мандзий
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

В то время, как Кабинет Министров продлил карантин до 11 мая, в школах в связи с эпидемией рекомендуют завершить учебный год дистанционно. 

"Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - цитирует слова временно исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий пресс-служба Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в связи с продлением карантина все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения.

Согласно сообщению, МОН уже опубликовало рекомендации по завершению учебного года и оцениванию.

Так, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года.

Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей должно быть завершено не позднее 15 июня.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал документа вручить в сентябре.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год министерство рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебный год, а во 2-11 классах провести входное диагностирование уровня знаний учащихся по программе 2019-2020 учебного года.

С целью предотвращения распространения коронавируса в текущем учебном году рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности последние звонки и выпускные вечера.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Кроме того, "Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе.

Тем временем, в Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина

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