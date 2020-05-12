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  • Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии COVID-19
12 мая 2020, вторник, 16:15 757
Европа 2020-05-12T16:24:17+03:00
Українські Новини
Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии COVID-19

Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии COVID-19

Елизавета Кесельман
Франция, Чрезвычайное положение, коронавирус в Европе, Борьба с коронавирусом, Коронавирус во Франции
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

Несмотря на ослабление карантина, Франция приняла окончательное решение о продлении чрезвычайного положения до 10 июля. Соответствующий закон принят парламентом 9 мая, в субботу, из-за пандемии коронавируса. Об этом передает CNN. 

Отмечается, что данное решение принято в целях предовращения второй волны эпидемии коронавируса. 

Согласно проекту закона, запрещен проезд далее, чем на расстояние 100 км от дома, продолжает действовать "масочный режим" в общественном транспорте, а также запрещено проведение собраний с более 10 участниками.

Закон был рассмотрен Конституционным судом Франции в понедельник, который снял некоторые положения, разрешив правительству назначать карантин для иностранных туристов без постановления судьи.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 12 мая, во Франции зарегистрировано более 177 тысяч зараженных коронавирусом, а также 26 тысяч летальных случаев.

Кроме того, во Франции и еще двух странах за нарушение карантина выписали более 2 млн штрафов. 

Тем временем, ВОЗ назвала пять методов лечения коронавируса, которые способны облегчить протекание болезни, однако не убью вирус полностью. 

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