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19 травня 2020, вівторок, 11:37 12
Суспільство 2020-05-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
Справу про можливе хабарництво Поворозника засекретили

Справу про можливе хабарництво Поворозника засекретили

Ольга Фандорина
СБУ, Микола Поворозник, Хабар, Засекречення
Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua
Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Служба безпеки України відмовилася повідомити через таємниці досудового розслідування по справі справу про можливе хабарництві першого заступника голови Київської держадміністрації Миколи Поворозника.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

СБУ відмовилася повідомити яку-небудь інформацію по справі, посилаючись на Кримінальний процесуальний Кодекс і закон "Про доступ до публічної інформації", згідно з положеннями яких дані досудового розслідування не можуть бути надані.

зокрема, СБУ не повідомила інформацію про те, передано справу НАБУ за підслідністю.

Інша інформація не уточнюється.

СБУ і поліція вилучили низку документів при обшуку першого заступника Кличко.

Тим часом перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.

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