Первого замглавы КГГА Поворозника не вызывали на допрос

Правоохранительные органы не вызывали первого заместителя главы Киевской госадминистрации Николая Поворозника на допрос.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Николая Юрьевича не вызывали на допрос", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что не знают, был ли перенесен допрос, повестку на который ранее обнародовал Поворозник.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения должностных обязанностей на время следствия.

СБУ и полиция изъяли ряд документов при обыске первого зама Кличко.

Тем временем первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.