Поворозник не отстранен от должности

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, не отстранен от должности.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь мэра Киева, председателя Киевгорадминистрации Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

"На данный момент никаких официальных документов, а именно определения следственного судьи по тому, что происходило вчера в кабинете Поворозника, нет", - сказала она.

По ее словам, КГГА ждет это определение суда для принятия дальнейших решений.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. По его словам, операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки.

Ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств.