подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 12:40 190
Общество 2020-04-15T12:46:17+03:00
Українські Новини
Поворозник не отстранен от должности

Поворозник не отстранен от должности

Анна Рудык
Виталий Кличко, СБУ, КГГА, Николай Поворозник
Николай Поворозник. Фото: КГГА
Николай Поворозник. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, не отстранен от должности.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь мэра Киева, председателя Киевгорадминистрации Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

"На данный момент никаких официальных документов, а именно определения следственного судьи по тому, что происходило вчера в кабинете Поворозника, нет", - сказала она.

По ее словам, КГГА ждет это определение суда для принятия дальнейших решений.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. По его словам, операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки.

Ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств.

Больше новостей о: Виталий Кличко СБУ КГГА Николай Поворозник

Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастн...
Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизме...
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательст...
Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную инфо...
В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
В Украине объявлена подписная кампания на почтовую доставку прессы на II полугодие 2020 13:19
У Зеленского отрицают, что обмен пленными происходит уже сегодня. Продолжаются согласования 13:10
Шмыгаль хочет начать ослабление карантина уже со следующей недели, - СМИ 13:05
Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки 13:05
Кому делают ПЦР тесты и откуда их привозят в Украину 12:56
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600 % оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:30 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok