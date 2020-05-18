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18 травня 2020, понеділок, 22:54 9
Силові структури 2020-05-18T23:30:01+03:00
Українські Новини
Гіркін дав інтерв'ю Гордону. Його долучать до розслідувань проти Росії

Гіркін дав інтерв'ю Гордону. Його долучать до розслідувань проти Росії

Надежда Комендантова
Дмитро Гордон, Ігор Гіркін, Інтерв'ю, Офіс Генпрокурора, стрєлков
Гиркин дав інтерв'ю Гордону. Скріншот відео
Гиркин дав інтерв'ю Гордону. Скріншот відео

Офіс генерального прокурора допускає використання інформації з інтерв'ю колишнього міністра оборони "самопроголошеної" Донецької народної республіки" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якому в Нідерландах , згідно з даними ЗМІ висунули звинувачення за рейсом МН17, дане журналісту Дмитру Гордону.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Громадянин РФ розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів і поза всяким сумнівом ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що використання органами прокуратури і попереднього слідства інформації з інтерв'ю підозрюваних та обвинувачених осіб досить поширене у світовій практиці.

Прес-служба не виключають можливість, що надалі інформація з інтерв'ю стане предметом розгляду та розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, військових злочинів.

Мова в тому числі йде про відомості, що свідчать про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії.

"Без сумніву, це цінна для розслідування інформація", - підкреслила прес-служба.

Наголошується, що такі інтерв'ю цінні додатковим фактами і деталями.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".

Пізніше слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing рейсу МН17, в тому числі Гіркіна.

 

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