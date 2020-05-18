Гіркін дав інтерв'ю Гордону. Його долучать до розслідувань проти Росії

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Громадянин РФ розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів і поза всяким сумнівом ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що використання органами прокуратури і попереднього слідства інформації з інтерв'ю підозрюваних та обвинувачених осіб досить поширене у світовій практиці.

Прес-служба не виключають можливість, що надалі інформація з інтерв'ю стане предметом розгляду та розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, військових злочинів.

Мова в тому числі йде про відомості, що свідчать про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії.

"Без сумніву, це цінна для розслідування інформація", - підкреслила прес-служба.

Наголошується, що такі інтерв'ю цінні додатковим фактами і деталями.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".

Пізніше слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing рейсу МН17, в тому числі Гіркіна.