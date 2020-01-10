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10 января 2020, пятница, 19:03 65
Силовые структуры 2020-01-10T20:00:01+02:00
Українські Новини
Пограничники задержали экс-боевика, охранявшего место крушения самолета Malaysia Airlines

Пограничники задержали экс-боевика, охранявшего место крушения самолета Malaysia Airlines

Ярина Вацяк
Боевики, Сепаратист, Задержание, Malaysia Airlines, МН17

Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого на Донбассе 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Во время реализации оперативной информации пограничники из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области", - сказано в нем.

При опросе задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков.

Отмечается также, что он выполнял задачи российских кураторов на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением.

"Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы сбитого российскими войсками самолета рейса "МН-17", - указывается в сообщении.

Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей он собирал и передавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Отмечается, что подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанного передали представителям Национальной полиции.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17.

В сентябре суд освободил от тюремного заключения и приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", охранявшего обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

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