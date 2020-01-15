Экс-боевика, охранявшего место крушения самолета рейса МН17, арестовали

Суд арестовал охранника места катастрофы самолета Malaysia Airlines рейса MH17 по подозрению в участии в формированиях "ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини. По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд арестовал 26-летнего жителя Торецка (Донецкая область) на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс грн. Он подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "Донецкой народной республики". В августе 2014 он вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон "Народное ополчение" в городе Енакиево. Правоохранители сообщают, что он охранял блокпост в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил. Кроме того, задержанный был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Согласно данным расследования, он находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их боевикам за вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб. Как сообщали Українськi Новини, пограничники задержали экс-боевика, охранявшего место крушения самолета Malaysia Airlines. Ранее Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17.