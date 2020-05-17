подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новости
  • Экономика
  • НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан
17 мая 2020, воскресенье, 13:01 577
Экономика 2020-05-17T13:30:05+03:00
Українські Новини
НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан

НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан

Ярина Вацяк
НБУ, Граница, Туризм, денежные переводы, закрытие границы, трудовые мигранты, Яков Смолий, Заробитчане
Деньги
Деньги

Национальный банк прогнозирует снижение объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 16,7%, или на 2 млрд долларов до 10 млрд долларов по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом.

Об этом председатель Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС, передают Українськi Новини.

"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сказал он.

По словам Смолия, согласно статистике НБУ, украинские граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.

"Так как на передвижении ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным НБУ, по итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте. В частности, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе с официальными и неофициальными каналами).

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заяивил, что регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Больше новостей о: НБУ Граница Туризм денежные переводы закрытие границы трудовые мигранты Яков Смолий Заробитчане

Доллар подешевеет после выходных. Как менялся офиц...
В МИДе объяснили новые ограничения посещения Белор...
Отмена туров на майские праздники привела к значит...
Заробитчане уехали. Польские эксперты ожидают сокр...
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области
В Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось
Новости
НБУ рассчитывает получить транш от МВФ в конце мая - начале июня 13:47
До конца недели со всеми медзаведениями подпишут договора для выплаты надбавок медикам, - Степанов 13:35
НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан 13:01
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа" 05:12
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Пенсия. Фото: dengi.ua
Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда 05:30 Инфографика
Украинцам задерживают выплаты по безработице. В бюджете не хватает 30 млн в день 16:55
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список 17:50
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
больше новостей
Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok