НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан

Национальный банк прогнозирует снижение объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 16,7%, или на 2 млрд долларов до 10 млрд долларов по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом.

Об этом председатель Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС, передают Українськi Новини.

"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сказал он.

По словам Смолия, согласно статистике НБУ, украинские граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.

"Так как на передвижении ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным НБУ, по итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте. В частности, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе с официальными и неофициальными каналами).

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заяивил, что регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.