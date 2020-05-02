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02 мая 2020, суббота, 08:00 422
Туризм 2020-05-02T08:00:02+03:00
Українські Новини
Турфирмы переключаются на туры по Украине, но не каждый украинец захочет здесь отдыхать, - эксперт

Турфирмы переключаются на туры по Украине, но не каждый украинец захочет здесь отдыхать, - эксперт

Елена Литвин
Туризм, Коронавирус, Курортный сезон, Туризм в Украине, лето-2020
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Пока европейские страны думают над тем, как разрешить туристам безопастно отдыхать у них в ближайшее время, Украинская ассоциация туристических агентств отметила, что многие туристические компании прорабатывают варианты перехода на организацию отдыха в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил в интервью президент ассоциации Антон Рудич.

"Сейчас очень многие прорабатывают возможность переключения на внутренний туризм", - сказал он.

Рудич отметил, что речь не идет о том, что данные компании ранее не занимались украинскими направлениями, но сейчас они более активно работают над этим в виду отсутствия других возможностей.

При этом, по его словам, из-за недостатка качественного сервиса, проблем с инфраструктурой, соотношением цены-качества не все укранцы, которые планировали отпуск заграницей, захотят отдыхать на отечественных курортах.

"Часть не захочет из-за соображений цены-качества и будет ждать открытия границ. Покупательская способность пока не сильно просела, если говорить об этом", - прокомментировал Рудич.

Как сообщали Українськi Новини, после отмены карантина отели в Украине могут быть заполнены, по мнению эксперта.

Из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов.

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