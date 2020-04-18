В Мининфраструктуры рассказали, когда могут возобновить авиаперелеты

В то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "24 каналу".

По словам министра, уже к концу лета или в начале сентября граждане смогут совершать перелеты внутри страны.

"Регулярные перелеты по стране - да, я думаю, что сентябрь - это уже вполне вероятно, или даже раньше, до конца лета", - сказал Криклий.

Он уточнил, что Министерство инфраструктуры заинтересовано в том, чтобы украинские авиаперевозчики смогли как можно быстрее восстановить авиарейсы после кризиса.

"Мы для этого общаемся и настаиваем, чтобы наша авиасфера была поддержана в том числе и за счет доступного кредитования, и авиаперевозчики тоже смогли присоединиться и получить этот ресурс. Во-вторых, во время этого карантина мы тоже определенные шаги уже делаем, такие как компенсация части по чартерным перевозкам. Например, когда они возвращали украинских граждан обратно домой (когда пассажирские перевозки уже остановили), и они вынуждены были летать пустыми в одну сторону постоянно, забирая людей. Мы приняли решение, и теперь ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы им эту часть компенсировать. Это тоже помогло бы им определенным образом продержаться до момента возобновления полноценного авиасообщения", - заявил Криклий.

По его словам, в Минифраструктуры за помощью обращались все украинские авиаперевозчики - не только МАУ, это и Windrose Airlines, и SkyUp, и Azur.

В то же время Криклий добавил, что авиации для того, чтобы вернуться в докризисный режим, нужно будет два года.

"Вернуться к докризисному режиму, в части авиации, наши прогнозы - это еще требует дополнительно два года", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, после карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.