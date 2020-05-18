У поліції Одеси заявили, що будинок обвалився через початок забудови поряд

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. Як зазначили в поліції, будинок мав невеликий крен. Про це повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає "Думська". За його словами, до зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком. "Будинок мав невеликий крен. За словами експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній", - повідомив Бех. Також у міській раді Одеси зазначили, що на даний момент існує загроза повного обвалення будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншу частину будівлі зараз підтримує обвалилася стіна. Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві мешканка багатоповерхівки померла від інсульту через впав стелі. Також раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронця. Також 5 жовтня в Днипре евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.