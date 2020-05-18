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18 травня 2020, понеділок, 20:23 9
Суспільство 2020-05-18T22:00:02+03:00
Українські Новини
У поліції Одеси заявили, що будинок обвалився через початок забудови поряд

У поліції Одеси заявили, що будинок обвалився через початок забудови поряд

Ольга Фандорина
Одеса, Обвалення, Обвалення будинку, Забудова
Одеський будинок. Фото: dumskaya.net
Одеський будинок. Фото: dumskaya.net

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. Як зазначили в поліції, будинок мав невеликий крен. Про це повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає "Думська".

За його словами, до зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком.

"Будинок мав невеликий крен. За словами експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній", - повідомив Бех.

Також у міській раді Одеси зазначили, що на даний момент існує загроза повного обвалення будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншу частину будівлі зараз підтримує обвалилася стіна.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві мешканка багатоповерхівки померла від інсульту через впав стелі.

Також раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронця.

Також 5 жовтня в Днипре евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.

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