У поліції Одеси заявили, що будинок обвалився через початок забудови поряд

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. Як зазначили в поліції, будинок мав невеликий крен. Про це повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає "Думська".

За його словами, до зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком.

"Будинок мав невеликий крен. За словами експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній", - повідомив Бех.

Також у міській раді Одеси зазначили, що на даний момент існує загроза повного обвалення будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншу частину будівлі зараз підтримує обвалилася стіна.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві мешканка багатоповерхівки померла від інсульту через впав стелі.

Також раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронця.

Також 5 жовтня в Днипре евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.