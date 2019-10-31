В Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка, а в Сумской области обокрали молитвенный дом

В Николаеве жительница аварийного дома умерла от инсульта после того, как в ее квартире рухнул потолок

Жительница аварийного дома в Николаеве скоропостижно скончалась после того, как в ее квартире рухнула часть потолка. Об этом 30 октября сообщила сестра погибшей на заседании депутатской комиссии Николаевского горсовета. Пришедшие на заседание жители рассказали, что их дом, где находятся 12 квартир, в ужасающем состоянии – трещины и даже дыры в стенах, разрушенные балконы, провалы в полу. Когда часть потолка в одной из квартир обвалилась, к счастью, никто не пострадал, но хозяйка квартиры не выдержала переживаний. Нервный стресс, по словам сестры погибшей, стал причиной инсульта, и женщина умерла. Члены комиссии приняли решение об обращении в департамент ЖКХ с настоятельной рекомендацией заняться решением проблем дома. Кроме того, депутаты намерены направить запрос с требованием дать пояснения, почему на протяжении полугода администрация города не реагировала на обращения граждан, сообщают "Новости N".

Рухнувший потолок в доме многоэтажки

В Сумской области спасатели ликвидировали возгорание автомобиля, предотвратив взрыв газового баллона

31 октября к спасателям поступило сообщение, что горит Сhery Аmulet в с. Сахны Сумской области, передает "Ваш шанс". Как стало известно, когда водитель начал заводить транспортное средство, из-под капота начал выходить дым и пламя. Мужчина пытался самостоятельно укротить возгорание, используя огнетушитель. Поняв, что это ему не под силу, он позвонил на линию экстренного вызова "101". Преодолев расстояние в 10 км, из райцентра прибыли спасатели. В этот момент огонь полностью охватил автомобиль. Пожар был локализован и предотвращен взрыв газового баллона. Причина пожара устанавливается.

На Сумщине полиция задержала двух воров, которые обокрали молитвенный дом

Идея обокрасть Дом Молитвы в Путивле Сумской области возникла у двух приятелей во время очередной пьянки, сообщает "Ваш шанс". Выбрав время, они проникли в дом и вынесли оттуда Wi-Fi-роутер, два радиомикрофона и огнетушитель. Осмотрев дома добычу, поняли, что без дополнительных устройств микрофоны не представляют никакой ценности, поэтому решили во время следующего визита вынести нужную аппаратуру. Обоих злоумышленников поймали во время второго проникновения. Один из них, 23-летний парень судимостей не имеет. Его приятель, 25-летний житель Путивля, не только имеет судимости за совершение краж и хранение наркотиков, но и до сих пор находится под административным надзором. По предварительным оценкам, ущерб составил около 7000 грн.

В Одессе рецидивист попросил у прохожего сигарету и ограбил его

25-летнего уроженца с. Балты Одесской области подозревают в совершении разбойного нападения. Мужчину задержали в Одессе, сообщает "odessa.net.ua". Согласно данным следствия, подозреваемый подошел к 36-летнему мужчине и попросил сигарету. Затем ударил прохожего по голове металлической трубой, отобрал мобильный и деньги. Уже спустя несколько часов подозреваемого задержали. Похищенный гаджет у него изъяли, а деньги он уже успел потратить. Как оказалось, полгода назад он отбыл срок за имущественные преступления.

20 тысяч литров "элитного" спирта. В Винницкой области силовики нашли склады алкогольного фальсификата

В Могилево-Подольском районе Винницкой области "накрыли" цех по изготовлению фальсифицированной продукции и склады, где прятали готовый к продаже контрафакт, сообщает "20 минут". В приграничной зоне правоохранители изъяли 20 тысяч литров поддельного алкоголя, а также сырье и оборудование для его изготовления. Кроме того, была предупреждена отправка алкоголя через одну из национальных курьерских служб. В прокуратуре сообщают, что на данный момент принимаются меры по установлению лиц, причастных к указанной незаконной деятельности.

Бездомные собаки наводят ужас на жителей Днипра

Бродячие животные, которые днем мирно лежат возле жилых домов на одном из жилмассивов Днипра, в темноте превращаются в стаю "собак Баскервилей", сообщает "Наше Місто". С наступлением темноты, осмелевшие собаки воют, бегают по жилмассиву и даже стаей нападают на людей. Об этом на странице Фейсбук написала местная жительница и попросила совета, как уберечься от беды. Комментаторы дали разные советы, от отстрела до обращения в ветеринарные службы города. Выяснилось, что собакам покровительствует местный дворник.

Бездомные собаки в Днипре. Фото: nashеmisto.dр

Облился бензином: под Днипром мужчина грозился поджечь себя и дом

На Днепропетровщине мужчина облил себя бензином, потому что жена не дала деньги на алкоголь, сообщает "Днепр час". 29 октября в полицию позвонила испуганная женщина - жительница села Любимовка Днепропетровской области и сообщила, что ее сосед облил дом бензином, ведет себя неадекватно, и угрожает поджечь его. А в доме находятся двое детей, жена и бабушка. Патрульные немедленно отправились на вызов. На месте происшествия выяснилось, что указанный заявительницей мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал у своей жены деньги на дополнительную порцию алкоголя. А когда та отказала, избил ее, взял канистру с бензином, облил себя и дом. Когда мужчина вышел во двор покурить, полицейские попросили отложить зажигалку, чтобы не произошло возгорание. Но мужчина отреагировал на просьбу агрессивно, поэтому был задержан с применением наручников. Поскольку мужчина вел себя неадекватно, его госпитализировали в психиатрическое медучреждение.