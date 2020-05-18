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18 травня 2020, понеділок, 18:13 5
Події 2020-05-18T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Одесі обвалилася частина житлового будинку

В Одесі обвалилася частина житлового будинку

Ольга Фандорина
Одеса, Обрушення будівлі, Обвалення будинку, обрушення
Обвалення. Фото: dsns.gov.ua
Обвалення. Фото: dsns.gov.ua

Після обвалення 8 травня, сьогодні, 18 травня, о 16:25 в Приморському районі Одеси частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Торговій, 20. Обвалилася стіна з першого по третій поверхи. В будинку 30 квартир.

Повідомляється, що зараз рятувальники шукають можливих постраждалих і розбирають зруйновані будівельні конструкції.

З будинку вивели вісім жителів. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

До ліквідації наслідків руйнування від ДСНС залучили 42 рятувальників і 9 одиниць техніки, працюють 72 чоловіки та 20 одиниць техніки.

Також раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронця.

Також 5 жовтня в Днипре евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.

Раніше в Києві обвалилися бетонні плити будівлі, постраждала померла в кареті "швидкої".

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