В Одессе обрушился жилой дом

В Одессе обрушился многоквартирный жилой дом, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обрушение произошло на Польском спуске, на месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жильца.

"Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".