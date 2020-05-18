"Біофарма" розпочала збір плазми донорів, які перехворіли на коронавірус

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавіруса падає другий день поспіль, компанія "Біофарма" (Біла Церква) почала збір плазми перехворіли коронавірусом Covid19 донорів, також компанія починає тестувати донорів на наявність антитіл до захворювання.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова ради директорів і співвласник "Біофарма" Костянтин Єфименко, передають Українські Новини.

"Біофарма" приступила до збору плазми у донорів, які перемогли Covid19. Вже заготовлені перші літри такої плазми, а наш колектив виконує складну роботу. Ми розуміли, що буде нелегко. Подивимося статистику: 4700 осіб одужали, 40% з них старші 60 років і не можуть бути донорами, 20% не можуть бути донорами за своїми показаннями. Залишаються 1800 людей у великій, сорокамільйонній країні, яких потрібних знайти, причому не всіх, а добровольців, хто готовий стати донором. У мене завжди був порядок з математикою. Але тут завдання підвищеної складності", - написав він.

За словами Єфименко, "Біофарма" закупила 12 тис. ІФА-тестів компанії Roche і з 18 травня почне тестувати донорів на наявність антитіл.

"Якщо гіпотеза підтвердиться і у 5%+ донорів будуть виявлені антитіла, що ймовірно, то необхідно починати широкомасштабне тестування. Тестування одного мільйона людей. Як це організувати, поки не розумію", - зазначив він.

На початку травня Єфименко повідомив, що компанія почала клінічні дослідження імуноглобуліну для лікування хворих, у яких коронавірусна інфекція викликає ускладнення, і зібрала перші об'єми плазми у донорів, які подолали Covid19.

"Біофарма" вперше взяла участь у міжнародній розмові з глобальними лідерами індустрії. (Ми зробимо все можливе, щоб у 100 мл флаконі ліки від Covid19 була крапелька, додана вченими з України, вченими з "Біофарма")", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я планувало почати тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА) з 18 травня.

Тим часом у МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу.