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16 мая 2020, суббота, 11:45 82
Медицина 2020-05-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
С понедельника Минздрав начнет тесты на антитела к коронавирусу

С понедельника Минздрав начнет тесты на антитела к коронавирусу

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Тесты на антитела к коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство здравоохранения намерено начать тестирование на антитела к коронавирусу, которым в мире заразились уже 4,5 млн человек, методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) с 18 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования... В понедельник будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан. У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании "Диапром"), есть зарубежные тесты компании "ЛяРош", сертифицированные в Европе, а также американские… Мы считает возможным их использовать. Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тесты", - сказал он.

Ранее стало стало известно, что Минздрав намерен утвердить алгоритм проведения ИФА-тестирования до 15 мая.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине четвертый день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом.

Тем временем в Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса.

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