В Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу в первую очередь

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу будет проводиться людям с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 и контактным лицам, в то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"В первую очередь мы будем тестировать людей, которые имеют клинические проявления коронавирусной болезни, также всех без исключения контактных лиц, даже если у них нет симптомов. Также все группы риска: Национальная полиция, Национальная гвардия, другие группы риска", - сказал он.

По словам Степанова, с помощью ИФА-тестов можно будет увеличить количество людей, которых будут тестировать.

Он отметил, что тестирование групп населения, которым оно положено по алгоритму, будет проводится за счет государства.

ИФА-тесты позволяют определить, обладает ли человек иммунитетом к заболеванию, есть ли у него достаточное количество антител к вирусу.

При этом диагноз COVID-19 устанавливается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который определяет наличие в организме частиц вируса.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено начать тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) с 18 мая.

Ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что первые области, где начнут тестирование на антитела к коронавирусу, - Одесская и Сумская.