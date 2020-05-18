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18 мая 2020, понедельник, 09:57 377 Инфографика
Общество 2020-05-18T10:31:13+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд

Количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус
Коронавирус

17 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 325 до 18 616, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 535 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 24,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 23,5%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 160 человек.

17 мая показатель новых заболевших за сутки стал больше, чем выздоровевших - 325 против 160.

Количество новых случаев заболевания 17 мая составило 1,8% от общего количества заболевших на 16 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 713), в Киеве (2 321) и Ивано-Франковской области (1 221).

В Киевской области зафиксированы 1 224 случая коронавирусной инфекции, в Ривненской области -1 167  случаев, в Тернопольской - 1 081, во Львовской - 1 066, в Закарпатской - 901, в Днепропетровской - 843, в Харьковской - 789, в Одесской - 764, в Винницкой - 733, в Волынской - 625, в Житомирской - 564, в Кировоградской - 445, в Запорожской - 382 случая.

372 случая выявлены в Черкасской области, 267 случаев - в Хмельницкой, 264 случая - в Полтавской области, 262 случая - в Николаевской, 168 случаев - в Херсонской, 163 случая - в Сумской, 131 случай - в Донецкой, 108 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, украинцы стали активно искать работу, а количество вакансий снизилось.

Ранее Кабмин запретил в карантин публиковать статистику смертей во Львовской области.

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