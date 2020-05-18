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18 травня 2020, понеділок, 14:02 9
Суспільство 2020-05-18T14:30:02+03:00
Українські Новини
МОЗ дозволив скоротити відстань між продавцями на ринках з 3 до 1,5 м

МОЗ дозволив скоротити відстань між продавцями на ринках з 3 до 1,5 м

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, продовольчі товари
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я дозволило скоротити відстань між продавцями на ринках, які працюють, з 3 до 1,5 м при наявності захисного екрана на торговельному місці.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №21 від 16 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, на ринку має бути забезпечено відстань між робочими місцями продавців не менше 1,5 м за умови наявності між місцями торгівлі захисних екранів з плівки або пластику.

У разі відсутності захисних екранів відстань між торговими місцями має становити не менше 3 м.

Норма вступає в дію з 18 травня.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.


Після кожного робочого дня ринків будуть видавати дозволи на продовження роботи.

14 травня Кабінет Міністрів дозволив роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

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