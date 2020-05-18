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18 травня 2020, понеділок, 13:59 28
Суспільство 2020-05-18T14:15:01+03:00
Українські Новини
З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину: що дозволять

З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину: що дозволять

Елена Новикова
Карантин, Карантин у Києві, Послаблення карантину, послаблення карантинних заходів
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Після першого етапу послаблення карантину в столиці, Київська міська державна адміністрація має намір відкрити спортзали, промислові ринки, магазини площею до 1 тис. кв. м і відновити роботу наземного громадського транспорту з 22 травня.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап ослаблення обмежень. Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 тис. кв. м, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - сказав він.

Також він нагадав, що місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

"Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - підкреслив Кличко.

Крім цього, мер додав, що відкриття торгово-розважальних центрів планується на наступному етапі.

Зокрема, за словами Кличка, якщо Кабінет Міністрів вирішить роботу метро з 25 травня, буде розглядатися і питання відкриття ТРЦ.

Що відкриється у Києві з 22 травня. Інфографіка: КМДАЩо відкриється у Києві з 22 травня. Інфографіка: КМДА

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