З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину: що дозволять

Після першого етапу послаблення карантину в столиці, Київська міська державна адміністрація має намір відкрити спортзали, промислові ринки, магазини площею до 1 тис. кв. м і відновити роботу наземного громадського транспорту з 22 травня.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап ослаблення обмежень. Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 тис. кв. м, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - сказав він.

Також він нагадав, що місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

"Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - підкреслив Кличко.

Крім цього, мер додав, що відкриття торгово-розважальних центрів планується на наступному етапі.

Зокрема, за словами Кличка, якщо Кабінет Міністрів вирішить роботу метро з 25 травня, буде розглядатися і питання відкриття ТРЦ.

Що відкриється у Києві з 22 травня. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу.

Раніше у МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро у Києві, Харкові та Дніпрі.