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18 мая 2020, понедельник, 12:17 62 Инфографика
Политика 2020-05-18T12:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса

В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, по сравнению с 17 мая, увеличилось на 41 человек. Один человек умер. Об этом сегодня, 18 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, сообщается, что среди заболевших за последние сутки 5 медиков

"Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", - подчеркнул мэр Киева.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве все интернаты проверят на коронавирус.

Ранее в Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса.

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