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14 мая 2020, четверг, 11:56 73
Общество 2020-05-14T11:56:43+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, когда и как планируют открывать метро в Киеве, Харькове и Днипре

В Минздраве рассказали, когда и как планируют открывать метро в Киеве, Харькове и Днипре

Анна Рудык
Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен, Харьковский метрополитен
Харьковское метро. Фото: lyonl.com
Харьковское метро. Фото: lyonl.com

В то время, как Киев "стоит" в огромных пробках, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что метрополитен в Киеве, Днипре и Харькове может открыться в разные дни в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом он сообщил в интервью "Українському радіо", передают Українськi Новини.

"Мы будем рассматривать этот вопрос и одобрять, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Речь идет о трех городах: Киев, Харьков и Днипро. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", - сказал он.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики рассматривают вопрос запуска общественного транспорта.

"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт на втором или третьем этапе, если не будет осложнений эпидемической ситуации. Сейчас мы говорим о комплексном открытии. Ориентировочно, это будет начало июня", - отметил Ляшко.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

Ранее на улицах Киеве из-за большого скопления авто образовались пробки.

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

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