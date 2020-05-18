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18 мая 2020, понедельник, 08:50 330
Общество 2020-05-18T09:30:11+03:00
Українські Новини
Вступило в силу госрегулирование цен на социально значимые продукты и лекарства

Вступило в силу госрегулирование цен на социально значимые продукты и лекарства

Валерия Драгомирова
Продукты, Лекарства, Госрегулирование цен
Продукты. Фото: riapo.ru
Продукты. Фото: riapo.ru

В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабинета Министров о введении государственного регулирования цен на ряд социально значимых товаров и лекарств.

Оно было обнародовано в официальной газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после опубликования, передают Українські Новини.

Согласно постановлению, если субъект хозяйствования осуществляет реализацию товаров, имеющих важную социальную значимость или которые относятся к товарам противоэпидемического назначения, и планирует увеличение розничной цены на 5% и более, он будет обязан декларировать изменение цен.

В перечень социально значимых товаров внесены гречневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%.

Также декларированию подлежат цены на такие лекарственные средства, как парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин.

Декларируются цены и на антисептики и дезинфицирующие средства, в частности этанол, йод, средство на спиртовой основе, а также на средства индивидуальной защиты такие, как медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты, респираторы, бахилы, защитные очки и прочее.

При этом Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей формирует и ведет в электронном виде реестр розничных цен.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

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