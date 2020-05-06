Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности

В среду, 6 мая, к стенам Кабинета Министров съезжаются предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает". Об этом пишет Pavlovsky News на странице в Facebook.

Сообщается, что предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале.



"Участники протеста сегодня проводят акцию "Карантин вбиває". Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий. Митинг только набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать люди, в том числе с регионов", - говорится в сообщении.



Некоторые автомобилисты уже жалуются: хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел, лишь бы освободили дорогу.

Люди собираются на митинг. Фото: Facebook/Pavlovsky News



Кроме того, правоохранители усилили меры безопасности во время акции в правительственном квартале столицы.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - написали в пресс-службе полиции.



Согласно анонсу, начало акции в 11:00.



Как сообщали Українські Новини, предприниматели требуют отменить им арендную плату.



Ранее "Save ФОП" требовали снять карантин с 1 мая.