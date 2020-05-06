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06 мая 2020, среда, 10:05 994
Общество 2020-05-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности

Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Акция протеста, Предприниматели
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В среду, 6 мая, к стенам Кабинета Министров съезжаются предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает". Об этом пишет Pavlovsky News на странице в Facebook.

Сообщается, что предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале.

"Участники протеста сегодня проводят акцию "Карантин вбиває". Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий. Митинг только набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать люди, в том числе с регионов", - говорится в сообщении.

Некоторые автомобилисты уже жалуются: хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел, лишь бы освободили дорогу.

Люди собираются на митинг. Фото: Facebook/Pavlovsky NewsЛюди собираются на митинг. Фото: Facebook/Pavlovsky News


Кроме того, правоохранители усилили меры безопасности во время акции в правительственном квартале столицы.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - написали в пресс-службе полиции. 

Согласно анонсу, начало акции в 11:00. 

Как сообщали Українські Новини, предприниматели требуют отменить им арендную плату

Ранее "Save ФОП" требовали снять карантин с 1 мая.

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Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности
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