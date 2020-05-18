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  • У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу
18 травня 2020, понеділок, 12:17 12 Інфографіка
Політика 2020-05-18T14:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу

У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус
Коронавірус

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з 17 травня, збільшилася на 41 людину. Одна особа померла. Про це сьогодні, 18 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, повідомляється, що серед хворих за останню добу 5 медиків.

"Всього за цей час - 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання COVID-19 ", - сказав Кличко.

Так, серед хворих: 26 жінок у віці від 18 до 82 років і 2 дівчинки - п'яти і п'ятнадцяти років. А також 11 чоловіків від 29 до 65 років і два хлопчика, яким за 9 років. В лікарні столиці госпіталізовано четверо пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 11 хворих. У Святошинському - 9 і 6 випадків в Деснянському та Оболонському районах столиці", - підкреслив мер Києва.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві всі інтернати перевірять на коронавірус.

Раніше у Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусу.

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