У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з 17 травня, збільшилася на 41 людину. Одна особа померла. Про це сьогодні, 18 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко. Так, повідомляється, що серед хворих за останню добу 5 медиків. "Всього за цей час - 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання COVID-19 ", - сказав Кличко. Так, серед хворих: 26 жінок у віці від 18 до 82 років і 2 дівчинки - п'яти і п'ятнадцяти років. А також 11 чоловіків від 29 до 65 років і два хлопчика, яким за 9 років. В лікарні столиці госпіталізовано четверо пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. "Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 11 хворих. У Святошинському - 9 і 6 випадків в Деснянському та Оболонському районах столиці", - підкреслив мер Києва. Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19. Як повідомляли Українські Новини, у Києві всі інтернати перевірять на коронавірус. Раніше у Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусу.