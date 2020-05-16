В Киеве все интернаты проверят на коронавирус

В Киеве после вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате проверят на COVID-19 воспитанников и персонал всех интернатов столицы. Об этом говорится в сообщении КМДА со ссылкой на заместителя мэра Киева Виталия Кличко Марину Хонду.

Так, сообщается, что сейчас на въезде на территорию Дарницкого интерната дежурят спасатели и полиция.

"В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет", - отметила Хонда.

По ее словам, проверка совместно с главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начнется 16 мая. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

На сегодня в интернатах столицы находятся 2108 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

Тем временем в мире за сутки почти 100 тыс. новых случаев коронавируса.