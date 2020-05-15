подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 15:36 144
Медицина 2020-05-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко

В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко

Ярина Вацяк
Коронавирус, брифинг Кличко, коронавирус в интернате

В Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе экстренного брифинга 15 мая.

"Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала заведения. В общем протестовали 182 человека", - заявил Кличко.

Коронавирус выявили у 81 человека:

  • 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет
  • 26 женщин и двое мужчин по персоналу интерната

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей.

Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Как выяснилось, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната.

Кличко отметил, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает.

Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование.

На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - заявил Кличко.

Как сообщали Українські Ноивини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

В Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

Больше новостей о: Коронавирус брифинг Кличко коронавирус в интернате

В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
Новости
Украина с понедельника начнет тестирование на антитела к коронавирусу 16:24
СБУ "вручила" подозрение за нападение на Стерненко человеку, которого он убил, – СМИ 16:14
2 военных получили осколочные ранения из-за обстрелов в зоне ООС в пятницу 15:57
Президент услышал нас и поручил запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19, -  нардеп Шахов 15:49
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5% 15:45
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok