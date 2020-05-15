В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко

В Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе экстренного брифинга 15 мая.

"Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала заведения. В общем протестовали 182 человека", - заявил Кличко.

Коронавирус выявили у 81 человека:

53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет

26 женщин и двое мужчин по персоналу интерната

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей.

Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Как выяснилось, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната.

Кличко отметил, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает.

Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование.

На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - заявил Кличко.

https://www.youtube.com/watch?v=SbSA0-2pEEo" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Ноивини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

В Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.