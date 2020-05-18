У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу буде проводитися людям з симптомами коронавірусної інфекції COVID-19 та контактним особам, в той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"У першу чергу ми будемо тестувати людей, які мають клінічні прояви коронавірусної хвороби, також всіх без винятку контактних осіб, навіть якщо у них немає симптомів. Також всі групи ризику: Національна поліція, Національна гвардія, інші групи ризику", - сказав він.

За словами Степанова, за допомогою ІФА-тестів можна буде збільшити кількість людей, яких будуть тестувати.

Він зазначив, що тестування груп населення, яким воно належить за алгоритмом, буде проводиться за рахунок держави.

ІФА-тести дозволяють визначити, чи володіє людина імунітетом до захворювання, чи є у нього достатню кількість антитіл до вірусу.

При цьому діагноз COVID-19 встановлюється методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який визначає наявність в організмі частинок вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір почати тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА) з 18 травня.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що перші області, де почнуть тестування на антитіла до коронавірусу, - Одеська та Сумська.