В Украине будут делать тесты на иммунитет к коронавирусу: какие области станут первыми

ИФА-тесты на антитела к коронавирусу, который в Украине зафиксировали у 9,4 тыс. человек, на основе иммуноферментного анализа сперва начнут делать в двух областях областях страны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, Министерство здравоохранения Украины не собирается скрывать статистику заболеваемости коронавирус по результатам ИФА-тестирования. А первые области, где начнут такое тестирование, - Одесская и Сумская. "Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно посмотреть наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи (заболевания коронавирусом, - ред.). Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской области и Сумской области", - сказал Ляшко. Ляшко сообщил, что ИФА-тесты в Украине уже есть. И они помогут увидеть реальную картину заболеваемости. Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей. Кроме того, тесты на коронавирус есть в большинстве киевских аптечных сетей.