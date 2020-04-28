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28 апреля 2020, вторник, 14:40 644
Медицина 2020-04-28T14:49:09+03:00
Українські Новини
В Украине будут делать тесты на иммунитет к коронавирусу: какие области станут первыми

В Украине будут делать тесты на иммунитет к коронавирусу: какие области станут первыми

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Тесты на антитела к коронавирусу, Иммунитет к коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

ИФА-тесты на антитела к коронавирусу, который в Украине зафиксировали у 9,4 тыс. человек, на основе иммуноферментного анализа сперва начнут делать в двух областях областях страны.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины не собирается скрывать статистику заболеваемости коронавирус по результатам ИФА-тестирования. А первые области, где начнут такое тестирование, - Одесская и Сумская.

"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно посмотреть наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи (заболевания коронавирусом, - ред.). Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской области и Сумской области", - сказал Ляшко.

Ляшко сообщил, что ИФА-тесты в Украине уже есть. И они помогут увидеть реальную картину заболеваемости.

Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей.

Кроме того, тесты на коронавирус есть в большинстве киевских аптечных сетей.

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