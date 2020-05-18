Кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль

17 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 325 до 18 616, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 535 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 24,9%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 23,5%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 18 травня в Україні 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5 276 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужали 160 осіб.

17 травня показник нових хворих за добу став більше, ніж видужали - 325 проти 160.

Кількість нових випадків захворювання 17 травня становила 1,8% від загальної кількості хворих на 16 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 713), в Києві (2 321) та Івано-Франківській області (1 221).

У Київській області зафіксовано 1 224 випадки коронавірусної інфекції, у Рівненській області -1 167 випадків, у Тернопільській - 1 081, у Львівській - 1 066, у Закарпатській - 901, у Дніпропетровській - 843, у Харківській - 789, в Одеській - 764, у Вінницькій - 733, у Волинській - 625, в Житомирській - 564, в Кіровоградській - 445, у Запорізькій - 382 випадку.

372 випадки виявлено в Черкаській області, 267 випадків - у Хмельницькій, 264 випадку - в Полтавській області, 262 випадку - в Миколаївській, 168 випадків - у Херсонській, 163 випадки - в Сумській, 131 випадок - у Донецькій, 108 випадків - у Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, українців стали активно шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася.

Раніше Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області.