Кабмин запретил в карантин публиковать статистику смертей во Львовской области

Кабинет Министров запретил управлению статистики Львовской области публиковать информацию о причинах смертей на время действия карантина. Об этом Об этом говорится в ответе Главного управления статистики во Львовской области на запрос Вариантов.

Так, в управлении статистики Львовской области отметили, что они смогут сформировать и обнародовать информацию о количестве умерших по причинам смерти в области, начиная с января этого года, только после окончания карантина и после получения от отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Западного межрегионального управления Минюста административных данных.

Также в управлении пояснили, что своим постановлением Кабмин и своим письмом Министерство юстиции запретили органам государственной статистики получать доступ к документам, на основании которых они и создают статистические подборки, на время действия карантина.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211" О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215) и в соответствии к письму Министерства юстиции от 06.05.2020 №20554 / 6991-26-20 / 19.4.2. лекарственные свидетельства (фельдшерские справки) о смерти, лекарственные свидетельства о перинатальной смерти и копии решений суда об установлении факта смерти, которые являются первичными документами для разработки государственного статистического наблюдения "Естественное движение населения" в части распределения случаев смерти по причинам смерти, начиная с документов по март, органы государственной статистики смогут получить после окончания карантина", - говорится в ответе управления статистики.

Документ о запрете публиковать статистику смертей во Львовской области на время карантина. Фото: Варианты

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Тем временем до конца карантина осталось 7 дней.