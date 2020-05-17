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17 травня 2020, неділя, 20:39 4
Суспільство 2020-05-17T22:45:01+03:00
Українські Новини
До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу на будівлях ОПУ і Кабміну покажуть відеоінсталяцію

До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу на будівлях ОПУ і Кабміну покажуть відеоінсталяцію

Ярина Вацяк
Кабмін, Кримські татари, Офіс президента, інсталяція, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Офіс президента
Офіс президента

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що на будівлі Офісу Президента в ніч з 17 на 18 травня, також на будівлі Кабінету Міністрів 18-20 травня з 21:00 буде проєктуватися відеоінсталяція в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"В ніч з 17 на 18 травня, в 00:01, на будівлі Офісу Президента України буде показана через світлову проєкцію відеоінсталяція, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочинах Росії сьогодні проти кримськотатарського народу. Також 18 травня інсталяція буде проєктуватися з настанням темного часу доби - орієнтовно з 21:00", - йдеться в ньому.

Вказується, що інсталяцію також покажуть на будівлі Кабміну орієнтовно о 21:00 18, 19 і 20 травня.

"Сьогодні ж ми долучаємося до заклику Меджлісу і просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а в 21:00 запалити вогник пам'яті у своєму вікні. Ми пам'ятаємо злочини радянського режиму. Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму почали в три години ранку 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних хат було виселено 180 тис. кримських татар. Вигнання і нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки - від хвороб і виснаження загинули десятки тисяч кримських татар. Всі ми думали, що таких злочинів не трапиться в сучасному світі, але Росія порушила всі норми міжнародного права і обов'язки", - додано в повідомленні.

18 травня Україна і весь світ вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомляли Українські Новини, в Криму Росія продовжує незаконно утримувати близько 120 громадян України, більшість з яких — кримські татари.

Тим часом, Європейський Союз заявив, що не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією.

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