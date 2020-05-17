Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Президент Владимир Зеленский, который по случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ, почтил память жертв политических репрессий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Он возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы". Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений. Политрепрессии. Фото: Офис Президента "Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – заявил он. При этом Зеленский подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений. "В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будут моим безусловным приоритетом", – отметил он. Как сообщали Українські Новини, в субботу Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы. В третий четверг мая украинцы будут отмечать Всемирный день вышиванки, который припадает на 21 мая. 12 мая отмечали Международный день медицинской сестры, к празднику Украина присоединилась с 1997 года.