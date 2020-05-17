Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Он возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы".

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

Политрепрессии. Фото: Офис Президента

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будут моим безусловным приоритетом", – отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в субботу Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы.

В третий четверг мая украинцы будут отмечать Всемирный день вышиванки, который припадает на 21 мая.

12 мая отмечали Международный день медицинской сестры, к празднику Украина присоединилась с 1997 года.