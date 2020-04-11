В ЕС отказались когда-либо признать законность аннексии Крыма

В условиях того, что МИД требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму, Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном в субботу, 11 апреля, передают Українськi Новини. "Российская Федерация проводит призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь в Вооруженные силы Российской Федерации. ЕС не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в нем. В заявлении отмечается, что призыв граждан в российскую армию является нарушением международного гуманитарного права. Подчеркивается, что ЕС все еще ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС, также, неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Как сообщали Українськi Новини, 18 марта МИД направил России ноту протеста из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым. Также Президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.