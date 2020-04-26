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26 апреля 2020, воскресенье, 12:40 121
Общество 2020-04-26T12:58:12+03:00
Українські Новини
Россия незаконно удерживает на территории Крыма 120 украинцев, — МИД

Россия незаконно удерживает на территории Крыма 120 украинцев, — МИД

Кира Молчанова
Аннексия Крыма, МИД, Крым, Крымские татары
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии

Пока в ЕС отказываются признавать аннексию Крыма, на полуострове Россия продолжает незаконно удерживать около 120 граждан Украины, большинство из которых — крымские татары.

на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживается

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по поводу четвертой годовщины запрета русской оккупационной администрацией деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, передают Українськi Новини.

"На сегодня в рамках продолжающихся репрессий против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма. За последние полгода оккупационная администрация выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса крымскотатарского народа, активистам кримскотатарского национального движения, в частности, Эмине Авамилевой, Абдурешит Джеппаровой и другим активистам", — сказано в нем.

Отмечается, что запрет деятельности высшего представительно-исполнительного органа крымских татар оккупационными властями стал очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации, элементом масштабной кампании запугивания и преследования несогласных с оккупацией полуострова и фиктивными результатами так называемого "референдума" от 16 марта 2014 года.

Отмечается, что запретом Меджлиса Россия нарушила фундаментальные нормы права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, а также право коренного народа Украины и Крыма на представительство и самоуправление, которое предоставляется Декларацией о правах коренных народов ООН, принятой 13 сентября 2007 года.

В связи с неисполнением Россией предписания Международного суда ООН, которым ее обязали удерживаться от ограничений в отношении возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, МИД призвал мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции с целью прекращения притеснений крымскотатарского сообщества в Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Россия возбудила уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенка" Рефата Чубарова из-за протестов у здания Верховного Cовета в Крыму в 2014 году.

Духовное управление мусульман "Умма" считает "облаву" возле мечети в Киеве 31 января несоблюдением прав человека и давлением со стороны правоохранительных органов и Миграционной службы на Исламский культурный центр.

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